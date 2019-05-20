«Очередной вброс»: Посольство РФ раскритиковал СМИ за сведения по делу Скрипалей

Посольство России Великобритании назвало «очередным вбросом» статью издания Guardian о якобы имеющихся у Петрова и Боширова сообщниках.

«20 мая в британском издании «Гардиан» был опубликован очередной вброс, касающийся прошлогодних инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Его содержание, основывающееся, как и прежде, на свидетельствах неких «анонимных источников, знакомых с ходом следствия», свидетельствует о нескольких вещах», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте посольства.

По мнению российских дипломатов, становится все более очевидно, что обвинения в адрес России не основываются ни на каких конкретных фактах.

«В течение многих месяцев следствие пыталось подвести внятную доказательную базу под заранее определенные консервативным правительством установки, однако, как мы сейчас видим, безуспешно. Судя по высказываниям источника газеты, работа под постоянным политическим давлением начинает раздражать профессионалов в правоохранительных органах», — считают в посольстве.

Дипломаты также отмечают, что нежелание британской стороны сотрудничать с Россией связано с тем, что «раскрытие всех подробностей этой темной истории не в интересах официального Лондона».

В посольстве также указали на нестыковки в заявлениях Лондона о ходе расследования. Так, работники российской дипмиссии задались вопросом, «в чем смысл многочисленных заявлений британских властей о полном завершении работ по дезинфекции и отсутствии риска для населения», если правоохранители до сих пор не могут быть полностью уверены в том, где находится флакон с нервнопаралитическим веществом, отравивший Сергея и Юлию Скрипалей.