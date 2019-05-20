Савченко заявила, что «старому политическому ширпотребу» не место в Раде

Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. Зеленский заявил, что досрочно распускает Верховную раду этого созыва. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года.

"Не успело прозвучать объявление (о роспуске парламента — ред.), как старый политический ширпотреб с большими мешками денег начал заявлять, что они снова будут лезть в Верховную раду, и снова будут говорить, чтобы вы за них голосовали. Я считаю, что не место ни одной политической силе, ни одному политическому проекту и группировке, которые занимали место в Верховной раде в этот раз и предыдущие 28 лет подряд, снова быть в Верховной раде нового созыва", — заявила в понедельник Савченко в видеообращении на странице в Facebook.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк Антон Волошин . В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

При этом на Украине Савченко обвиняют в подготовке терактов в центре Киева. Шестнадцатого апреля ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.