Германия выделит на проведение реформ на Украине в текущем году €82 млн Об этом написал в понедельник в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації Президента @VoZelenskiy: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн євро на вітчизняні реформи у 2019 році! Сьогодні у Києві підписується 🇺🇦🇩🇪протокол! Danke Deutschland @RegSprecher @BMZ_Bund @giz_gmbh pic.twitter.com/QY3NCjpL1u— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 мая 2019 г.
"Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь на реформы в размере €82 млн", — отметил он.
По данным Мельника, церемония подписания соответствующего соглашения прошла в Киеве.