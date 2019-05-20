Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації Президента @VoZelenskiy: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн євро на вітчизняні реформи у 2019 році! Сьогодні у Києві підписується 🇺🇦🇩🇪протокол! Danke Deutschland @RegSprecher @BMZ_Bund @giz_gmbh pic.twitter.com/QY3NCjpL1u— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 мая 2019 г.