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Германия выделит на проведение реформ на Украине €82 млн 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: RT на русском
Германия выделит на проведение реформ на Украине в текущем году €82 млн Об этом написал в понедельник в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь на реформы в размере €82 млн", — отметил он.
По данным Мельника, церемония подписания соответствующего соглашения прошла в Киеве.
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В мире , Европа , Украина , Германия
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