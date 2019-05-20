Популизм Зеленского приведет к новому кризису на Украине

Владимир Зеленский начал свое президентство эффектно. В инаугурационной речи он объявил о роспуске Рады, и одновременно призвал тех же парламентариев почистить руководство силового блока. При всей эффектности, и заявление о роспуске парламента, и поручение депутатам разработать новые законы, могут оказаться пшиком. Но в «тронной речи» Зеленского было и то, на что стоит всерьез обратить внимание.

В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Сразу после церемонии он распустил Верховную раду , при этом призвал депутатов за два месяца переработать избирательное законодательство, снять с себя неприкосновенность, а также сменить руководство силового блока: освободить от должности главу СБУ , министра обороны и генпрокурора.

С роспуском Рады вкупе со снятием неприкосновенности с ее депутатов — уже сложнее. И депутаты, и политологи уже заявили, что новый гарант конституции сходу ее же и нарушил, — как и некоторые законы и процедуры.

Так, например, указание Зеленского снять неприкосновенность требует поправок в конституции, а их можно вносить только на двух разных сессиях силами одного и того же парламента. Таким образом, нынешняя Рада при всем желании выполнить этот наказ не сможет, пояснил украинскому изданию «Обозреватель» депутат от «Народного фронта» Леонид Емец.

Впрочем, в оправдание Зеленского говорит тот факт, что украинские законы в принципе написаны довольно мутно, греша многими пробелами. Например, авторы законов вообще забыли прописать, как установить факт отсутствия правящей коалиции в Верховной раде.

Поэтому указ Зеленского выглядит довольно шатко с юридической точки зрения. Об этом тому же «Обозревателю» напомнил член конституционной комиссии Игорь Когут . Стало быть, решение Зеленского разогнать парламент может быть потом успешно оспорено в конституционном суде. И тогда Украина в очередной раз окажется в правовом кризисе.

«Речь Зеленского может быть стартом политического кризиса. Он попросил уйти правительство, распустил Раду, это и может стать причиной», — сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Что имел в виду Зеленский, говоря, с одной стороны, о роспуске Рады, а с другой — о переходном периоде, в течение которого депутаты должны завершить принятие «зависших» законов, не очень понятно, — задался вопросом украинский политолог Василий Стоякин. — Новый президент издает указ, и через два месяца, ориентировочно 21 июля, должны произойти выборы. На протяжении всего этого периода Рада продолжает работать и может принимать законы. Но за каким чертом распущенная уже Рада будет принимать законы, которые нужны Зеленскому, вот это не совсем понятно».

Кроме того, совсем не понятно, когда депутаты этим будут заниматься, если у них в это время будет идти избирательная кампания и они будут просиживать все время в своих избирательных штабах и округах, добавил эксперт.

Марат Баширов предсказал противостояние украинского президента и парламента.

«Это будет слабый президент, пока он не получит большинство в Раде. Было видно, как люди относились к его инаугурационной речи — кто-то аплодировал, а кто-то фыркал. Его даже прерывал депутат Олег Ляшко, который укорял его за то, что Зеленский, начав говорить сверх того, что было у него в листочке, перешел на русский язык. Это смелый поступок на сегодняшний день в Верховной раде. Будет серьезное противостояние в течение тех месяцев, пока мы не увидим новый состав Рады», — сказал политолог.

Объявленная перестройка внутренней политики больше смахивает на популистские заявления. Вообще, как отметил Стоякин, речь Зеленского отличал «совершенно зашкаливающий местами уровень популизма».

Речь, которую прочитал Зеленский была формально яркой, изобиловавшей броскими фразами. К примеру, такой: «Каждый из нас — президент; не 73%, которые голосовали за меня, а все сто процентов украинцев!».

Медиаэксперт Анатолий Шарий назвал речь нового президента лучшим выступлением в Верховной раде из всех, что ему довелось слышать.

Но, как отмечают эксперты, в «сухом остатке» оказалось не так уж много.

«Ключевой момент — заявление о том, что он готов пожертвовать мандатом и рейтингом ради прекращения огня на востоке Украины.

Все остальное — красивые слова», — полагает Михаил Погребинский.

Правда из «тронной речи» Зеленского сложно было сделать вывод о конкретных мерах, которые будет предпринимать новое киевское руководство для завершения конфликта в Донбассе.

Как отмечает Василий Стоякин, за время избирательной кампании Зеленский сделал всё для невозможности переговоров с Россией и Донбассом.

«И российская сторона абсолютно внятно это оценила и предприняла встречные действия, — напомнил Стоякин. — Еще до голосования началась долгожданная выдача российских паспортов. Это явный сигнал, что Москва не связывает с Зеленским надежды на улучшение ситуации в Донбассе и предприняла свои встречные превентивные действия для того, чтобы избежать обострения».

Отметим, что среди приоритетов Зеленский назвал «возвращение» Крыма Украине.

«Следующий вызов — это возвращение утраченных территорий. Честно говоря, мне кажется, что эта формулировка не совсем корректна, потому что невозможно утратить то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс — это украинская земля, где мы утратили не только территории, мы утратили главное — людей», — заявил новый глава Украины.

Неудивительно, что Москва отнеслась к вступлению Зеленского в должность прохладно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поздравлять украинского президента с инаугурацией. Российский президент поздравит «с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией», — сказал Песков.

Определенные надежды у экспертов, впрочем, есть.