Зеленский распустил Верховную раду и назначил дату досрочных выборов

Ранее Зеленский провёл консультации с лидерами парламентских фракций по вопросу о роспуске Верховной рады. Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что почти все главы фракций согласились на досрочные выборы.

В понедельник, 20 мая, Зеленский во время инаугурационной речи в парламенте призвал распустить его и назначить внеочередные выборы.