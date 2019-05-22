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Зеленский распустил Верховную раду и назначил дату досрочных выборов 

Парламентская газета + ещё 69 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске украинского парламента и назначил дату внеочередных выборов на 21 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Зеленский провёл консультации с лидерами парламентских фракций по вопросу о роспуске Верховной рады. Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что почти все главы фракций согласились на досрочные выборы.
В понедельник, 20 мая, Зеленский во время инаугурационной речи в парламенте призвал распустить его и назначить внеочередные выборы.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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