Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске украинского парламента и назначил дату внеочередных выборов на 21 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Зеленский провёл консультации с лидерами парламентских фракций по вопросу о роспуске Верховной рады. Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что почти все главы фракций согласились на досрочные выборы.
В понедельник, 20 мая, Зеленский во время инаугурационной речи в парламенте призвал распустить его и назначить внеочередные выборы.