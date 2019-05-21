Тимошенко назвала досрочный роспуск Рады абсолютно законным

Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. В ходе инаугурации Зеленский заявил, что распускает Раду.

"Роспуск Верховной рады является абсолютно законным. Не надо передергивать и говорить, что это политико-правовое или не правовое решение. Это является абсолютно легитимным правовым решением… президент имеет право прекратить полномочия Рады, если нет коалиции", — заявила Тимошенко во вторник, трансляцию вел телеканал Еспресо.TV

Она отметила, что "сейчас пытаются трактовать, что коалиция несколько дней назад была, поэтому нужно 30 дней, чтобы провести консультации".

"Это ошибочный правовой подход: коалиция прекратила существовать в тот момент, когда последняя, ​​третья фракция, вышла из коалиции. Это было в марте 2016 года… Через 30 дней после этого парламент должен быть распущен, поскольку не работал в легитимной правовой сфере", — добавила Тимошенко.