Сближение России и Китая назвали угрозой для США

Развитие отношений России Китая может представлять серьезную угрозу для интересов Соединенных Штатов и их союзников. К такому выводу пришли эксперты Андреа Кендалл-Тейлор и Дэвид Шульман. Их выводы 14 мая опубликовал журнал Foreign Affairs.

Активное взаимодействие Москвы и Пекина в ближайшие 15-25 лет может привести к ослаблению США и разрушению образа жизни американцев — а действия Вашингтона при этом сводятся к «наблюдению и ожиданию», утверждают авторы.

В тексте говорится, что, сойдясь на почве совместного противостояния Западу, две страны впоследствии расширили рамки своего сотрудничества. Несмотря на то, что Россия представляет для американского государства меньшую угрозу, в Китае «ценят способность [российского лидера Владимира] Путина подрывать альянсы США и отвлекать американцев от китайского подъема». По мнению журналистов, российский президент смирился с ролью «младшего партнера» в отношениях с главой Китая Си Цзиньпином

Эксперты полагают, что Китай и Россия вряд ли создадут формальный альянс и не станут плотно сотрудничать в военной области. Однако, пишут они, «два бюрократических режима говорят на общем языке авторитаризма», что позволит им совмещать усилия с разных сторон. В частности, Китай может использовать свои экономические рычаги для международного политического давления, а Россия, в свою очередь — применять «гибридные тактики, разрушающие демократические процессы».

Речь, однако, идет и координации военных действий — в том случае, если Китай начнет агрессивно отстаивать свои территориальные претензии в Южно-Китайском море одновременно с тем, как Россия усилит давление на Украину, Вашингтону будет крайне сложно эффективно реагировать в обоих направлениях.

Авторы статьи рекомендуют американскому правительству укреплять собственные внешнеполитические альянсы с теми странами, которые также «обеспокоены попытками авторитарных режимов изменить мировой порядок». Союзниками в этом называют европейские страны, а именно — Германию и Францию. Несмотря на то, что другие эксперты считают российско-китайский союз маловероятным, Кендалл-Тейлор и Шульман настаивают на том, что такой сценарий нельзя исключать.