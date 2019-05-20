Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией 

Королева Великобритании Елизавета II поздравила с вступлением в должность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в фейсбуке британского посольства в Киеве.
Также свои поздравления Зеленскому направила премьер-министр Британии Тереза Мэй.
"Сегодня по случаю инаугурации ее величество королева Великобритании передала свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп передал послание Зеленскому.