Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Королева Великобритании Елизавета II поздравила с вступлением в должность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в фейсбуке британского посольства в Киеве.
Также свои поздравления Зеленскому направила премьер-министр Британии Тереза Мэй.
"Сегодня по случаю инаугурации ее величество королева Великобритании передала свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп передал послание Зеленскому.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады Зеленский дал обещание В Кремле прояснили вопросы о принадлежности Крыма после слов Зеленского
В мире , Европа , Елизавета II , Тереза Мэй , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп передал послание Зеленскому73
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме447
Между Зеленским и Ляшко произошла перепалка в Раде63
«Евровидение» заподозрили в накрутке голосов
Скандал на «Евровидении»: Дробыш подает в суд10
Видео
В Кремле отреагировали на итоги «Евровидения»
Политика Шоу-бизнес
Скандал на «Евровидении»: Дробыш подает в суд
Шоу-бизнес
Захарова рассказала о победах российской дипломатии
Политика
Зеленский дал обещание
В мире Украина
«Евровидение» заподозрили в накрутке голосов
Шоу-бизнес
Собчак получила новую должность
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме
Политика
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
В мире Украина
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке
Армия
Трамп передал послание Зеленскому
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение