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Главы Харькова и Одессы объявили о создании партии юго-востока Украины 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Харькова Геннадий Кернес и глава Одессы Геннадий Труханов намерены создать новую политическую партию, которая, по их мнению, "вольет новую кровь" в Верховную раду Украины. Об этом Кернес написал в своем фейсбуке.
Глава города уточнил, что новая партия объединит людей, которые "работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить". При этом он подчеркнул, что он и Труханов останутся мэрами.
Издание LB.ua, ссылаясь на собственные источники, добавляет, что новая партия будет ориентирована на электорат юго-востока Украины.
Ранее лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук объявил об участии в выборах в Раду.
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В мире , Украина , Геннадий Кернес , Святослав Вакарчук , Верховная Рада , Харьков
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