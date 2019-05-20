Мэр Харькова Геннадий Кернес и глава Одессы Геннадий Труханов намерены создать новую политическую партию, которая, по их мнению, "вольет новую кровь" в Верховную раду Украины. Об этом Кернес написал в своем фейсбуке.
Глава города уточнил, что новая партия объединит людей, которые "работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить". При этом он подчеркнул, что он и Труханов останутся мэрами.
Издание LB.ua, ссылаясь на собственные источники, добавляет, что новая партия будет ориентирована на электорат юго-востока Украины.
Ранее лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук объявил об участии в выборах в Раду.