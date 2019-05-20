Главы Харькова и Одессы объявили о создании партии юго-востока Украины

Глава города уточнил, что новая партия объединит людей, которые "работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить". При этом он подчеркнул, что он и Труханов останутся мэрами.

Издание LB.ua, ссылаясь на собственные источники, добавляет, что новая партия будет ориентирована на электорат юго-востока Украины.