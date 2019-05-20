Меркель поздравила Зеленского с вступлением в должность

«Канцлер поздравляет господина Зеленского с инаугурацией. Он вступает в должность в соответствии с демократическим мандатом», — приводит Интерфакс-Украина слова представителя немецкого правительства Мартины Фиц.

Она отметила, что отношения Германии и Украины «остаются тесными» и добавила, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву.

При этом Фиц не смогла уточнить, когда состоится встреча Меркель и Зеленского, но отметила, что она должна состояться в ближайшее время.