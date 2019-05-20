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Меркель поздравила Зеленского с вступлением в должность 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с вступлением в должность президента Украины.
«Канцлер поздравляет господина Зеленского с инаугурацией. Он вступает в должность в соответствии с демократическим мандатом», — приводит Интерфакс-Украина слова представителя немецкого правительства Мартины Фиц.
Она отметила, что отношения Германии и Украины «остаются тесными» и добавила, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву.
При этом Фиц не смогла уточнить, когда состоится встреча Меркель и Зеленского, но отметила, что она должна состояться в ближайшее время.
20 мая в Верховной Раде Украины состоялась инаугурация Владимира Зеленского в качестве президента.
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В мире , Европа , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Верховная Рада , Интерфакс , Германия
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