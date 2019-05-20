Зеленский дал обещание

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал международным партнерам, что мир будет гордиться Украиной. Об этом сообщает "112 Украина".

Также Зеленский выразил надежду, что количество международных партнеров страны будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться".

Стоит отметить, что инаугурацию Зеленского посетили пять лидеров иностранных государств, а также послы.

Зеленский поблагодарил их за то, что они приехали, помогли в борьбе с коррупцией и "с российской агрессией".

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал не допускать слез украинцев.