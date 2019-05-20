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Зеленский дал обещание 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал международным партнерам, что мир будет гордиться Украиной. Об этом сообщает "112 Украина".
Также Зеленский выразил надежду, что количество международных партнеров страны будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться".
Стоит отметить, что инаугурацию Зеленского посетили пять лидеров иностранных государств, а также послы.
Зеленский поблагодарил их за то, что они приехали, помогли в борьбе с коррупцией и "с российской агрессией".
Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал не допускать слез украинцев.
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