Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Перед тем, как зайти в АП Полторак рассказал, что о решении уйти с должности главы минобороны сказал Зеленскому еще 19 мая, но не мог написать официальное заявление до инаугурации.

Ранее глава минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку.

После этого Полторак опубликовал на своей странице в фейсбуке фотоколлаж на фоне руин Кремля, а через некоторое время удалил этот пост.