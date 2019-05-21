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Полторак вызван на ковер к Зеленскому 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Перед тем, как зайти в АП Полторак рассказал, что о решении уйти с должности главы минобороны сказал Зеленскому еще 19 мая, но не мог написать официальное заявление до инаугурации.
Ранее глава минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку.
После этого Полторак опубликовал на своей странице в фейсбуке фотоколлаж на фоне руин Кремля, а через некоторое время удалил этот пост.
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В мире , Украина , Степан Полторак , Владимир Зеленский , Министерство обороны , УНИАН
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