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Президентское удостоверение Зеленского изваляли на полу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В понедельник, 20 мая, во время инаугурации Владимира Зеленского в Верховной раде случился конфуз с удостоверением президента.
Подробности инцидента приводит украинское издание «Страна».
«После того, как Зеленский получил удостоверение из рук главы ЦИК Татьяны Слипачук, он вернул его обратно на бархатную подушку солдату из президентского полка. Тот чеканя отошел от трибуны и, выполнив строевой прием «кругом», повернулся лицом к залу. Именно в этот момент удостоверение и слетело с подушки и упало на пол», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на происшествие быстро отреагировали, президентские «корочки» подняли с пола и положили обратно на подушку.
Сам Зеленский в этот момент слушал главу Конституционного суда Украины Наталью Шапталу и не заметил происходящего за спиной.
Напомним, Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады, а также призвал уволить ряд министров и руководителей ведомств.
Российские журналисты, телеведущие, политологи и блогеры активно комментируют вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины.
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий отметил, что инаугурационная речь Зеленского стала лучшим выступлением в Верховной раде из всех, что ему довелось слышать.
Киевский политолог Михаил Погребинский указал, что Зеленский произнес красивые слова, которые могут положить начало новому кризису на Украине.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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