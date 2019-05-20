Кличко упал с велосипеда по дороге на инаугурацию Зеленского

Электробайк уже давно является любимым средством передвижения столичного мэра.

Мэр Киева Виталий Кличко не справился с управлением велосипедом по дороге на инаугурацию Владимира Зеленского . Видео падения появилось на странице в Youtube-канала ТСН.

Фотографии прислали пользователи. На них видно, как Кличко в костюме на электробайке едет по улицам Киева. Однако бордюр для небольшого велосипеда оказался непреодолимым препятствием — столичный градоначальник потерял равновесие и упал. Стоит отметить, что Кличко — дисциплинированный участник движения и к злополучному бордюру подъехал на зеленый сигнал светофора. Обошлось без травм. Мэр отряхнулся и продолжил движение.