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Кличко упал с велосипеда по дороге на инаугурацию Зеленского 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Электробайк уже давно является любимым средством передвижения столичного мэра.
Мэр Киева Виталий Кличко не справился с управлением велосипедом по дороге на инаугурацию Владимира Зеленского. Видео падения появилось на странице в Youtube-канала ТСН.
Фотографии прислали пользователи. На них видно, как Кличко в костюме на электробайке едет по улицам Киева. Однако бордюр для небольшого велосипеда оказался непреодолимым препятствием — столичный градоначальник потерял равновесие и упал. Стоит отметить, что Кличко — дисциплинированный участник движения и к злополучному бордюру подъехал на зеленый сигнал светофора. Обошлось без травм. Мэр отряхнулся и продолжил движение.
Уточняется, что электробайк стал любимым средством передвижения Кличко по городу. А теперь этот инцидент может сподвигнуть столичные власти к организации специальных велодорожек.
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