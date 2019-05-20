Между Зеленским и Ляшко произошла перепалка в Раде

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Говоря о жителях Донбасса во время инаугурации в Раде, Зеленский перешёл на русский язык.

Как сообщает «112 Украина», Ляшко выкрикнул, что «они понимают украинский язык».

«Спасибо, что продолжаете делить людей, господин Ляшко. Да, мы все украинцы, где бы не жили. Потому что украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — ответил ему Зеленский.

Также во время инаугурации Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.