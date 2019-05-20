Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации 

RT на русском + ещё 4 37 минут назад
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского.
Говоря о жителях Донбасса во время инаугурации в Раде, Зеленский перешёл на русский язык.
Как сообщает «112 Украина», Ляшко выкрикнул, что «они понимают украинский язык».
«Спасибо, что продолжаете делить людей, господин Ляшко. Да, мы все украинцы, где бы не жили. Потому что украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — ответил ему Зеленский.
Также во время инаугурации Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
RT на русском: последние новости
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады Опубликована программа первого дня Зеленского на посту президента Украины Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады
В мире , Видео , Украина , Олег Ляшко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме327
Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность275
Бунт за решеткой: 32 погибших122
Как США планируют развалить Россию17
Участнице «Дома-2» подарили авто за 20 млн10
Видео
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме
Политика
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
В мире Украина
Президентское удостоверение Зеленского изваляли на полу
В мире Украина
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Между Зеленским и Ляшко произошла перепалка в Раде
В мире Украина
Москву накроют грозы
Погода Новости Москвы
Зеленский обратился ко всем украинцам на планете
В мире Украина
Истребитель Су-30СМ показали в очень красивом видео
Армия
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Розуміють українську мову»: Зеленский заговорил по-русски
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение