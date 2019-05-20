В Грузии снизилось число сторонников вступления в ЕС

Грузии снизилась численность сторонников членства в ЕС , в основном из-за российского фактора, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные опроса американского «Национально-демократического института», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Так, если в декабре 2018 года 83% граждан Грузии поддерживали идею членства в Евросоюзе, сейчас этот показатель составляет 77%.

Противники сближения с ЕС говорят, что оно «может вызвать конфликт с Россией» (39%), а 31% евроскептиков «предпочитают более тесные отношения с Россией».

При этом 59% респондентов считают, что Грузия сейчас не готова вступить в ЕС.

Кроме того, 90% опрошенных отметили, что после введения два года назад либерального визового режима ни разу не посетили страны Шенгена.