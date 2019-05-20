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В Грузии снизилось число сторонников вступления в ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Грузии снизилась численность сторонников членства в ЕС, в основном из-за российского фактора, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные опроса американского «Национально-демократического института», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Так, если в декабре 2018 года 83% граждан Грузии поддерживали идею членства в Евросоюзе, сейчас этот показатель составляет 77%.
Противники сближения с ЕС говорят, что оно «может вызвать конфликт с Россией» (39%), а 31% евроскептиков «предпочитают более тесные отношения с Россией».
При этом 59% респондентов считают, что Грузия сейчас не готова вступить в ЕС.
Кроме того, 90% опрошенных отметили, что после введения два года назад либерального визового режима ни разу не посетили страны Шенгена.
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В мире , Кавказ , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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