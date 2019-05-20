Самолет главы МИД Германии сломался в третий раз

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в воскресенье, 19 мая, не смог вовремя вылететь в Болгарию из-за поломки вспомогательной турбины самолета; это уже третья по счету поломка воздушного лайнера главы германского внешнеполитического ведомства

Неполадка была устранена, однако в результате Маас прибыл из Берлина в Софию с визитом на час позднее запланированного, пишет Deutsche Welle.

Инциденты с немецкими правительственными самолетами участились в последнее время. Так, два случая уже происходили с бортами Мааса — в апреле при посадке в Нью-Йорке и в феврале в Мали.

В апреле же министр финансов Германии Олаф Шольц был вынужден отправиться на другом самолете в США, а в конце февраля президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя вылететь из Эфиопии из-за технических неполадок правительственного самолета.

Большой международный резонанс вызвал «сбой электронных систем» самолета канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшейся в ноябре 2018 года на саммит стран «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Из-за проблем с воздушным судном Меркель не попала на открытие саммита. В мае в самолет Меркель в аэропорту Дортмунда врезался автомобиль.