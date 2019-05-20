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Самолет главы МИД Германии сломался в третий раз 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в воскресенье, 19 мая, не смог вовремя вылететь в Болгарию из-за поломки вспомогательной турбины самолета; это уже третья по счету поломка воздушного лайнера главы германского внешнеполитического ведомства.
Неполадка была устранена, однако в результате Маас прибыл из Берлина в Софию с визитом на час позднее запланированного, пишет Deutsche Welle.
Инциденты с немецкими правительственными самолетами участились в последнее время. Так, два случая уже происходили с бортами Мааса — в апреле при посадке в Нью-Йорке и в феврале в Мали.
В апреле же министр финансов Германии Олаф Шольц был вынужден отправиться на другом самолете в США, а в конце февраля президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя вылететь из Эфиопии из-за технических неполадок правительственного самолета.
Большой международный резонанс вызвал «сбой электронных систем» самолета канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшейся в ноябре 2018 года на саммит стран «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Из-за проблем с воздушным судном Меркель не попала на открытие саммита. В мае в самолет Меркель в аэропорту Дортмунда врезался автомобиль.
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В мире , Европа , Происшествия , Франк-Вальтер Штайнмайер , МИД , Deutsche Welle , Болгария , Германия , София
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