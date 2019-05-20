Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде.
Инаугурация Зеленского пройдет в понедельник. Ранее патрульная полиция Украины сообщила, что в воскресенье и понедельник в Киеве ограничат движение транспорта на ряде улиц из-за прибытия международных делегаций на церемонию. Зеленский ранее извинился перед украинцами за неудобства в связи с его инаугурацией.
Доїхав на інавгурацію 🙂 Велосипед сьогодні — найзручніший транспорт! pic.twitter.com/3nc8UG57Tx— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 20 мая 2019 г.
"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", — написал Кличко в Twitter.