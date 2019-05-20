Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Инаугурация Зеленского пройдет в понедельник. Ранее патрульная полиция Украины сообщила, что в воскресенье и понедельник в Киеве ограничат движение транспорта на ряде улиц из-за прибытия международных делегаций на церемонию. Зеленский ранее извинился перед украинцами за неудобства в связи с его инаугурацией.

Доїхав на інавгурацію 🙂 Велосипед сьогодні — найзручніший транспорт! pic.twitter.com/3nc8UG57Tx— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 20 мая 2019 г.