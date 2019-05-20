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Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: страница в Twitter Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде.
Инаугурация Зеленского пройдет в понедельник. Ранее патрульная полиция Украины сообщила, что в воскресенье и понедельник в Киеве ограничат движение транспорта на ряде улиц из-за прибытия международных делегаций на церемонию. Зеленский ранее извинился перед украинцами за неудобства в связи с его инаугурацией.
"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", — написал Кличко в Twitter.
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В мире , Украина , Виталий Кличко , Владимир Зеленский
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