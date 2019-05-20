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Климкин пообещал помогать Зеленскому 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что имел очень хорошую беседу с избранным президентом Владимиром Зеленским и пообещал помогать ему.
"Я сказал, что на 100% буду помогать там, где нужно. А это потребуется, как чувствую, так как международный контекст на самом деле очень сложный. Мы исчерпали сегодня резерв международной поддержки без изменений внутри страны. Но оставаться (главой МИД) я считаю неправильным сейчас, а потом посмотрим", — подчеркнул Климкин в понедельник в эфире канала "1+1".
Дипломат отметил, что "суперовых" бесед с Зеленским имел несколько, а последняя из них — позавчера, то есть 18 мая. Климкин сказал, что будет "на прямой связи на 100%", но не сказал, в каком качестве. " Жизнь меняется, и у нас будет много перезагрузок", — добавил он.
Накануне инаугурации Владимира Зеленского на Украине начался процесс отставок официальных лиц команды Петра Порошенко. Написал заявление об отставке и министр иностранных дел Павел Климкин.
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Комментарии
В мире , Украина , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИД
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