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Глава СБУ подал в отставку 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подают в отставку. Об говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СБУ.
«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — говорится в сообщении.
Грицак также отметил, что соответствующие рапорты об увольнении составлены всеми его заместителями.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко подписал указы об отставке секретаря СНБО Александра Турчинова, а также об увольнении главы своей администрации Игоря Райнина.
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