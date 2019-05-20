Глава СБУ подал в отставку 

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подают в отставку. Об говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СБУ.
«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — говорится в сообщении.
Грицак также отметил, что соответствующие рапорты об увольнении составлены всеми его заместителями.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко подписал указы об отставке секретаря СНБО Александра Турчинова, а также об увольнении главы своей администрации Игоря Райнина.