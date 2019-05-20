Генсек ООН направил Зеленскому письмо

Гутерриш в послании заявил о поддержке усилий Нормандской четверки, трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины.

"Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим избранием на должность Президента Украины", — сказано в письме.

Кроме того, генсек ООН выразил надежду на то, что во время президентства Зеленского Киев и в дальнейшем будет иметь "отличные отношения" с организацией. Гутерриш также заверил Зеленского в поддержке ООН Украины.