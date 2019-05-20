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Генсек ООН направил Зеленскому письмо 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он выразил поддержку мирному урегулированию на востоке Украины. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на копию письма от 13 мая.
Гутерриш в послании заявил о поддержке усилий Нормандской четверки, трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины.
"Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим избранием на должность Президента Украины", — сказано в письме.
Кроме того, генсек ООН выразил надежду на то, что во время президентства Зеленского Киев и в дальнейшем будет иметь "отличные отношения" с организацией. Гутерриш также заверил Зеленского в поддержке ООН Украины.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН проведет экстренную встречу из-за украинского закона о госязыке.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Антониу Гутерриш , ОБСЕ , Совбез ООН , ООН
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