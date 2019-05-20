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В партии Порошенко прокомментировали роспуск Рады 

Lenta.ru + ещё 43 1 час назад
Фото: партия «Блок Петра Порошенко»
Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду. Слова народных депутатов приводит «Украинская правда».
Первый заместитель председателя «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил, что в скором времени начнет подготовку к парламентским выборам. На вопрос, будет ли он баллотироваться вновь, нардеп ответил, что еще не решил. Он призвал не бороться с решением Зеленского и жить в правовом государстве.
Представитель «Народного фронта» Игорь Котвицкий в свою очередь сказал, что нормально относится к роспуску Рады. «Вариантов нет, будем идти на выборы. Абсолютно, — добавил депутат.
По его словам, скоро партия проведет ребрендинг и „Народный фронт“ примет участие в выборах под новым названием.
Ранее во время торжественной речи на инаугурации в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента. Он также отметил, что необходимо провести досрочные выборы депутатов и принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.
»Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» входили в правящую коалицию в Верховной Раде. 17 мая «Народный фронт» объявил о выходе из нее.
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Украинская правда
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