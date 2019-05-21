Правящие в Японии партии осудили депутата за слова о «войне» с Россией

Правящие в Японии Либерально-демократическая партия и партия Комэйто внесли в нижнюю палату парламента проект резолюции с осуждением депутата Ходаки Маруямы за его слова о "войне" касательно решения вопроса южных Курил.

Ранее шесть оппозиционных партий направили в парламент проект резолюции, требуя от Маруямы покинуть кресло. Сам Маруяма, которого уже исключили из партии "Ниппон исин-но кай" (Ассоциация обновления Японии), заявил, что не собирается отказываться от депутатского места.

Проект правящей коалиции мягче. Она сочла предложение оппозиции слишком суровым — до сих пор почти все резолюции с требованием отставки принимались в отношении депутатов, заключенных под стражу.

Маруяма в ходе поездки на южные Курилы в рамках безвизовых обменов в присутствии журналиста обратился к одному из бывших японских жителей южных Курил, проживавших здесь до конца августа 1945 года, с вопросами: "Ну что, только путем войны их (острова) можно вернуть обратно?", "Неужели ничего, кроме войны не остается?", "Вы за или против того, чтобы вернуть острова путем войны?". Впоследствии депутат признался, что был слегка пьян, и отказался от своих слов.

С раннего утра японские СМИ обрушились на Маруяму, цитируя его "вопросник". Правительство выступило с осуждением и подчеркнуло, что эти высказывания не имеют ничего общего с позицией Токио. Лидер "Ниппон исин-но кай" Итиро Мацуи инициировал исключение Маруямы из партии, а также принес извинения россиянам.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.