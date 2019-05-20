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Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России 

ТАСС + ещё 1 21 минуту назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России. С таким заявлением Трамп выступил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в воскресенье вечером.
"Никто не был жестче по отношению к России, чем я", — сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, согласен ли он с мнением о том, что его считают "марионеткой [президента России Владимира] Путина". "Я думаю, Путин будет первым, кто скажет, что ему было бы намного проще с Хиллари Клинтон в качестве президента, чем с Трампом", — подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к налаживанию диалога с США. Президент выразил мнение, что подходящей площадкой для встречи с Трампом может стать июньский саммит G20 в японской Осаке.
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В мире , Политика , США , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Fox News
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