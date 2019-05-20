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Лидер «Океана Эльзы» обозначил свое отношение к Зеленскому 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что возглавляемая им партия "Голос" готова поддержать политику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью радио "Новое время".
При этом, добавил музыкант, его политический блок готов поддержать только "позитивные" изменения.
"Более того, мы будем выступать за еще большие изменения, еще более радикальные изменения, потому что мы уже слишком долго ждали и топтались на месте — 28 лет", — сказал Вакарчук.
Также глава "Голоса" подчеркнул, что он заставит Зеленского "отвечать перед избирателями", если президент не будет выполнять свои обещания.
Ранее Вакарчук объявил об участии в выборах в Раду.
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В мире , Украина , Шоу-бизнес , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук
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