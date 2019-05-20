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Канцлер Австрии прокомментировал скандал с «россиянкой» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 51 минуту назад
Австрийский канцлер Себастьян Курц прокомментировал скандал вокруг разговора бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и якобы россиянки, которая оказалась гражданкой Латвии.
По словам Курца, на видеозаписи разговора происходят «ужасные вещи» — злоупотребление властью, предложения коррупционного характера, «нападки на свободу прессы», передает ТАСС со ссылкой на Bild и Figaro.
Курц заявил о «конце политической деятельности» Штрахе и не исключил «уголовно-правовых последствий». При этом Верховная прокуратура Австрии не нашла в видеоматериалах состава преступления.
Курц также назвал ЕС «величайшим достижением XX века», которому угрожают программы левых и крайне правых сил. Канцлер заявил, что нужно не допустить их прихода к власти.
Он хочет заменить Лиссабонский договор новым основополагающим соглашением ЕС ради «Европы субсидиарности».
ЕС требуется избавиться от лишней бюрократии и автоматически наказывать страны, которые не соблюдают условия по уровню дефицита бюджета или не поддерживают верховенство закона и демократии, сказал он.
Также Курц раскритиковал миграционную политику ЕС.
Он выступает за равный вес голосов у всех стран ЕС, поскольку «Евросоюз — это больше, чем придаток нескольких крупных государств», но против предложения Парижа о «социальном союзе».
Курц отверг утверждение о проблеме распределения богатств в Европе, заверив, что «успех одной страны не достигается по умолчанию за счет соседей».
«Два наших главных торговых партнера — это США и Россия: когда мы торгуем с ними, мы не наказываем Европу», — заявил Курц.
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Комментарии45
В мире , Себастьян Курц , ЕС , Bild , ИТАР-ТАСС , Австрия
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