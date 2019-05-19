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Президент Эстонии выступила против возвращения России права голоса в ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе международной конференции в Таллине высказалась против того, что России вернулись право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
«Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания», — приводит ее слова ТАСС.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк накануне заявил, что его «шокировало» решение вернуть России право голоса в ПАСЕ.
Ранее Кальюлайд заявляла, что считает неправильным следовать политике остальных стран Балтии в отношении России, и выразила готовность к переговорам с Москвой.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что окончание пятилетнего конфликта важно для всего комплекса отношений между Россией и Европой, и даже Западом в целом, и разбиралась в том, станет ли это первым шагом в сторону окончания войны санкций.
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В мире , Европа , Прибалтика , Керсти Кальюлайд , Совет Европы , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Эстония
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