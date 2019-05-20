Жена Саакашвили проиграла выборы мэра города Зугдиди

Кандидат в мэры города Зугдиди от правящей партии «Грузинская мечта» Гега Шенгелия лидирует на выборах, набирая более 54% голосов. Он обгоняет своего главного конкурента, супругу бывшего президента Михаила Саакашвили Сандру Рулофс.

Ираклия Кобахидзе. Можно с уверенностью сказать, что господин Шенгелия победил в первом же туре с большим отрывом, — цитирует РИА Новости спикера парламента Грузии

Согласно данным сайта ЦИК, Сандра Рулофс набирает 42% голосов избирателей. Бывшая первая леди Грузии уже заявила, что представители правящих властей сфальсифицировали итоги выборов и поэтому она намерена начать борьбу. Супруг её поддержал.

Мы не планируем останавливаться. Борьба до победы! Я не остановлюсь ни на одну секунду, — заявил Саакашвили.

Сандра Рулофс была выдвинута от оппозиционной партии «Сила в единстве», в которую также входит «Единое национальное движение» (ЕНД), созданное Саакашвили. На парламентских выборах 2016 года она была кандидатом от зугдидского одномандатного округа, но не смогла победить в первом туре, а идти во второй отказалась.