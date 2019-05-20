Второй тур промежуточных выборов в парламент Грузии от одномандатного округа будет назначен в Тбилиси, так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, заявила глава ЦИК Тамара Жвания.
В воскресенье в Тбилиси в мтацминдском мажоритарном округе №1 состоялись промежуточные выборы в парламент Грузии. Депутатское кресло освободилось после того, как Саломе Зурабишвили стала президентом. Во второй тур, после подсчета данных с 27 из 31 участка, вышли кандидат от правящей партии Владимир Кахадзе, получив 41,28% голосов, и кандидат от оппозиции Шалва Шавгулидзе с 36,72% голосов избирателей.
"Согласно предварительным результатам, вероятно, состоится второй тур выборов", — заявила Жвания на брифинге в ночь на понедельник.