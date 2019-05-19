«Это бред». Экс-премьер Крыма пожалел о невведенном АТО

«Получили то, что имеем»: экс-советник Крыма пожалел о непринятых силовых решениях на полуострове

Экс-председатель Совета министров Крыма (в 2011-2014 годах), генерал-полковник Анатолий Могилев заявил, что весной 2014 года на полуострове нужно было принимать силовое решение. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина ", сообщает РИА Новости.

Могилев считает, что «когда в Киеве бились над тем, как решать вопрос — вводить военное положение или проводить антитеррористическую операцию», нужно было принимать силовое решение.

«Увы, на тот момент в СНБО такое решение не предложил и не принял, и мы получили то, что имеем на сегодняшний день», — сказал он.

На слова ведущей о том, что Киев не пошел на такой шаг, в частности, потому, что было "недостаточно сил для обороны", Могилев ответил, что это совсем не так.

«В Крыму была довольно большая вооруженная группировка вполне квалифицированных военных, которые могли противостоять любой угрозе», — заявил Могилев.

По его мнению проблема была лишь в том, что военные не получили команду из Киева.