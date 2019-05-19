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Экс-премьер Крыма сожалеет, что в 2014 году на полуострове не провели АТО 

РИА Новости Крым 45 минут назад
Фото: Reuters
Бывший председатель Совета министров Крыма (2011-2014 годах), генерал-полковник Анатолий Могилев считает, что весной 2014 года на полуострове необходимо было провести антитеррористическую операцию. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Я вам приведу пример с Крымом. Помните те печальные события, когда я был главой Крыма, когда в Киеве бились над тем как решать вопрос — вводить военное положение или проводить антитеррористическую операцию. Необходимо было принимать силовое решение. Увы, на тот момент в СНБО такое решение не предложил и не принял, и мы получили то, что имеем на сегодняшний день", — заявил Могилев.
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При этом ведущая заметила, что тогда позиция Киева объяснялась тем, что "недостаточно сил для обороны".
"Я вам скажу: это бред, что говорили о недостатке сил. В Крыму была довольно большая вооруженная группировка вполне квалифицированных военных, которые могли противостоять любой угрозе", — заявил Могилев, подчеркнув, что военные не получили команду из Киева.
Это уже не первый раз, когда украинские политики сожалеют о том, что не сохранили полуостров в составе Украины силовым путем.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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