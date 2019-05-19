Назван первый президентский указ Зеленского

СМИ назвали дату выборов в Раду

Досрочные выборы в Верховную раду все-таки могут состояться 14 июля, сообщает УНН со ссылкой на свой источник. По данным издания, первый указ Зеленского будет касаться роспуска Рады.

Недавно в украинских СМИ появились сообщения о том, что новоизбранный президент страны Владимир Зеленский намерен после инаугурации 20 мая практически сразу распустить Раду.

Якобы в проекте подготовленного его помощниками указа говорилось о прекращении полномочий Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 14 июля. Однако в окружении Зеленского эту информацию опровергли. В конце этой недели фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Раде, заблокировав таким образом ее досрочный роспуск.

По мнению большинства украинских аналитиков, коалиции в парламенте страны не существует с 2016 года. Вслед за этим за 30 дней депутатам предстоит сформировать новое большинство.

Сейчас мысли о возможном роспуске Рады разделились, ведь формально при формировании коалиции распустить парламент нельзя, а в дальнейшем роспуск Рады будет невозможен из-за того, что до завершения ее работы осталось менее полугода.

Предполагалось, что новые парламентские выборы состоятся в октябре.