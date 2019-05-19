Назван первый президентский указ Зеленского

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СМИ назвали дату выборов в Раду 

Рамблер 18 минут назад
Досрочные выборы в Верховную раду все-таки могут состояться 14 июля, сообщает УНН со ссылкой на свой источник. По данным издания, первый указ Зеленского будет касаться роспуска Рады.
Недавно в украинских СМИ появились сообщения о том, что новоизбранный президент страны Владимир Зеленский намерен после инаугурации 20 мая практически сразу распустить Раду.
Якобы в проекте подготовленного его помощниками указа говорилось о прекращении полномочий Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 14 июля. Однако в окружении Зеленского эту информацию опровергли. В конце этой недели фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Раде, заблокировав таким образом ее досрочный роспуск.
Информацию об указе Зеленского назвали фейком
По мнению большинства украинских аналитиков, коалиции в парламенте страны не существует с 2016 года. Вслед за этим за 30 дней депутатам предстоит сформировать новое большинство.
Сейчас мысли о возможном роспуске Рады разделились, ведь формально при формировании коалиции распустить парламент нельзя, а в дальнейшем роспуск Рады будет невозможен из-за того, что до завершения ее работы осталось менее полугода.
Предполагалось, что новые парламентские выборы состоятся в октябре.
Комментарии120
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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