Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской

Стали известны подробности о костюме первой леди Украины Елены Зеленской . Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Владимира Зеленского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Май 2019 в 8:57 PDT Первая леди появилась на церемонии в платье из шелково-шерстяного крепа и жакете с вышитыми рукавами и кейпом. Фотографиями в наряде Елена Зеленская поделилась в своем новом аккаунте в Instagram, созданным 20 мая в день инаугурации.

Одежда для первой леди был создан вручную командой украинского дизайнера Артема Климчука. На ее создание ушло 184 часа, а в работе были заняты семеро специалистов.

В работе над вышивкой дизайнеры использовали традиционные украинские артизанальные техники и адаптировали флористические и анималистические мотивы с ковров Сумской и Полтавской областей начала XIX века. При выборе расположения элементов на кейпе создатели одежды вдохновлялись символизмом древнего Триполья.

Золотые серьги были также созданы вручную украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry.