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Экс-замглавы администрации Януковича вернулся на Украину 

Ридус + ещё 13 3 часа назад
Фото: © facebook.com
Экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину накануне инаугурации нового руководителя страны Владимира Зеленского. О своем решении Портнов объявил в персональном канале одного из мессенджеров, призвав других эмигрировавших украинцев последовать его примеру.
Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, — пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина! — написал бывший чиновник.
Андрей Портнов покинул Украину после событий февраля 2014 года. С тех пор экс-чиновник успел пожить в Москве и в Вене, передает «Интерфакс-Украина».
Вскоре после его отъезда Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины объявило Портнова в розыск, обвинив в присвоении и растрате государственного имущества. Также сообщалось, что Служба безопасности Украины изучает возможность его причастности к организации референдума в Крыму.
Напомним, уже завтра, 20 мая, свои полномочия сложит действующий президент страны Петр Порошенко. В этот же день новым главой Украины станет Владимир Зеленский.
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В мире , Украина , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ , МВД , Интерфакс
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