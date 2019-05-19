Экс-замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, — пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина! — написал бывший чиновник.

Андрей Портнов покинул Украину после событий февраля 2014 года. С тех пор экс-чиновник успел пожить в Москве и в Вене, передает «Интерфакс-Украина».

Вскоре после его отъезда Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины объявило Портнова в розыск, обвинив в присвоении и растрате государственного имущества. Также сообщалось, что Служба безопасности Украины изучает возможность его причастности к организации референдума в Крыму.