Экс-глава протокола рассказал о стыде из-за внешнего вида Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный, занимавший должность в 2010-2014 годах, в интервью "Вестям Украина" признался, что многие украинские дипломаты испытывали стыд из-за внешнего вида действующего президента Петра Порошенко.

Так, в ответ на вопрос журналиста о том, почему у украинского лидера "регулярно мятые штаны", он отметил, что Порошенко всегда пренебрегал правилом, согласно которому первое лицо должно иметь "пристойный внешний вид".

"Что отображалось не только на его образе, но и на восприятии всех граждан Украины за рубежом, поскольку по президенту судят и о всех его гражданах. Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица".

Ладный рассказал, что президентский протокол может давать главе государства рекомендации о выборе одежды только в исключительных случаях, например, если принимающая сторона во время зарубежного визита просит вариант "без галстуков".

Однако, по его словам, Порошенко не приемлет критику и замечания.