На Западе отреагировали на «российский скандал» в Австрии

«Политическое землетрясение». В СМИ оценили «российский скандал» в Австрии

Провокацию с видео, повлекшим за собой отставку вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, подгадали под выборы, пишут западные СМИ.

Как отмечает газета Zeit, "кем бы ни был этот "кто-то", давший журналистам видеозапись, ему удалось устроить целое политическое землетрясение в Австрии и здорово помочь властям ЕС ". И дело не только в том, что результатом скандала стала отставка вице-канцлера.

"Главное — что австрийский канцлер Себастьян Курц объявил о намерении просить президента страны о новых досрочных выборах. И президент Александер ван дер Беллен на новые выборы согласился, да еще и добавил горький упрек проштрафившемуся вице-канцлеру Штрахе: "Австрия не такая. Мы не такие!" — пишет издание.

New York Times обращает внимание на то, что Курц намерен сформировать новую правящую коалицию, в которой уже не будет места Австрийской партии свободы, в руководство которой входит проштрафившийся Штрахе. Сам Курц представляет более традиционно-правую австрийскую Народную партию, и ему выгодно избавиться от младшего партнера по коалиции, чтобы править одному.

Financial Times подчеркивает, что так называемая "племянница российского олигарха Алена Макарова" может быть и не Макаровой и не племянницей, а просто подсадной уткой тех сил, которые и передали кадры в СМИ. Der Standard добавляет, что это уже неважно, отставка Штрахе состоялась, и пост ему никто не вернет, кем бы ни оказалась злосчастная "племянница".

Вице-канцлер оказался в центре скандала после того, как издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung опубликовали фрагменты попавшей в их распоряжение видеозаписи. На ней запечатлен Штрахе во время встречи с некой женщиной, которую издания называют россиянкой Аленой Макаровой.

Речь, как сообщают СМИ, тогда шла о том, что политик поможет ей с покупкой газеты Kronen Zeitung и доступом к государственным контрактам, а взамен партия получит финансовую помощь на парламентских выборах. Верховная прокуратура Австрии намерена проверить эту видеозапись.

Штрахе признал, что действительно встречался с женщиной во время отпуска, и назвал это ошибкой. По словам бывшего вице-канцлера, на кадрах запечатлена гражданка Латвии, а не России. Больше он с ней не встречался.