Российские гопники проникли в подсознание Запада

Неожиданным элементом русской «мягкой силы» стали отечественные гопники. Культовые герои, придуманные несколькими остроумными интеллектуалами, в одночасье покорили сердца западной публики. Как возникла эта мода на Западе, кто является ее главным проводником и распространителем — и как нам относиться к такому явлению?

России хардбасс, сидение на кортанах, семечки и треники «адидас» уже давно вышли из моды и вызывают только ностальгию. А вот на Западе субкультура российских гопников набирает популярность ускоренными темпами.

Канье Уэст и Рианна щеголяют в худи и кепках с русскими надписями, главред Vogue Анна Винтур пиарит гопническую моду, самый популярный видеоблогер мира Pewdew Pie торгует мерчендайзом с нехорошими русскими словами, миллионы англичан и американцев учатся правильно сидеть на кортах, танцевать хард-басс и лузгать семки (Sunflower seeds — поясняет англоязычная Википедия). Субкультура отечественных гопников совершенно неожиданно пошла в западный мир и очаровала музыкантов, дизайнеров и простых граждан.

Поначалу это кажется обидным до невозможности. Почему это русскую культуру в мире представляют какие-то неотесанные персонажи из 90-х со всеми этими «Мобильник есть? А если найду?» А как же русский балет и русский космос?

Однако на самом деле, история с гопниками гораздо сложнее. Полукриминальных и необразованных пацанов с городских окраин запустили как вирус в мировую культуру несколько продвинутых интеллектуалов с постсоветского пространства.

Как говорит в интервью журналу «Эксперт» ведущий специалист по гопнической культуре Дмитрий Громов , сотрудник института этнологии и антропологии РАН , «злобный молодой человек, который хочет набить вам морду и отжать мобилу, в спортивном костюме (чаще всего „Адидас“), с барсеткой в руке и бритым затылком, который любит сидеть на карачках (»на кортах»), грызет семки и говорит на некотором специальном языке, — это мифологизированный образ гопника, созданный молодыми и образованными жителями интернета».

Впрочем, до жителей интернета был еще лучший русский режиссер Алексей Балабанов , создавший канонический образ гопников в фильме «Жмурки». Чуть позднее интернет взорвали видеоролики остроумного комика с ником Boris, в которых он все рассказал о повадках и привычках «четкого пацана» с русских городских окраин.

Одноврременно миллионы русскоговорящих пользователей вломились в мир онлайн-игр с загадочным криком «suka-blyad!», который требовалось срочно расшифровать и перевести на английский. Сегодня это высказывание на кириллице красуется на миллионах футболок, кепок и толстовок.

В России гопота — полукриминальные сообщества необразованной молодежи с окраин — как раз в это время уходили в небытие. Меньшая часть из них погибла в разборках. Подавляющее большинство пошли в армию, нашли работу и успешно социализировались. Времена «ровных пацанчиков» закончились, казалось, вместе с лихими 90-ми.

И именно в это время, в начале нулевых уходящую натуру стали поэтизировать хорошие мальчики из интеллигентных семей. Модельер из Тбилиси Демна Гваслия ввел в моду толстовки и кепки с матерными надписями. Сегодня этот советский грузин работает креативным директором модного дома Balenciaga. Balenciaga выпускает специальную коллекцию дорогих кроссовок в стиле гопников. Большой поклонницей этой обуви является такая икона стиля, как Мишель Обама

Продвинутый москвич Гоша Рубчинский в качестве дизайнера выпустил несколько модных коллекций в гопническом стиле — широкие спортивные штаны, цепочки, кепки, кроссовки, обший лук типичного постсоветского хулигана. Коллекции получили мировое признание.

Видеоблогер Boris — звезда постсоветского интернет-пространства — заработал миллионы просмотров своими роликами из жизни загадочных gopniks. В них он подробно описывает прикид, манеры и сленг гопников и с псевдоученым видом объясняет, как правильно сидеть на кортанах, лузгать семки и наезжать на лохов.

В мае 2010 года четверо молодых петербуржцев взорвали интернет танцем «Школа колбасы». Эти интеллигенты пародировали изрядно доставших их питерских гопников с их дурацкими плясками. А вот западные пользователи приняли все это за чистую монету. Они уверились в том, что по просторам России действительно бродят стада бритоголовых пацанов в трениках «Адидас» и увлеченно принялись косплеить их экзотический лайф-стайл.

Благодаря «Школе колбасы» танец Hardbass стали танцевать сначала в Восточной, а потом и в Западной Европе. Европейские музыканты стали активно обыгрывать мотивы гопнической культуры в своих композициях.

Другим мемом, получившим мировую известность в это же время, оказался слоган из украинской компьютерной игры S. T. A. L. K. E. R. «Чики-брики — и в дамки». С тех пор любой западный модник научился выговаривать «Сheeki-breeki», а также, с подачи Boris, разучил слова «Kompot» и «Pelmeni» и освоил технику Slav Squat — «славянского сидения на корточках».

Так сложилась парадоксальная ситуация, когда в Росси гопники стремительно вымирают как класс, а на Западе в них активно играют целые покления молодежи. Почему в Европе зашли именно гопники? Потому что там работает только то, что соответствует их собственным массовым представлениям о России. Русский, по определению, брутален и агрессивен, так что гопники идеально вписались в тренд. В такой же культурный тренд, кстати, попал и президент Путин — еще одна икона нового русского стиля.

Отдельно доставляет полная раскованность наших пацанов с окраин. Шокирующее отсутствие политкорректности, наглый сексизм, мачизм и прочие безобразия, — все это просто как бальзам на душу современной западной молодежи, которую на родине дергают и цензурируют со всех сторон.

Свою роль играет и загадочная кириллица, и странно звучащие русские слова.

Неизбывное любопытство англоязычнй молодежи к русскому языку уловил еще писатель Энтони Берджесс . В своей культовой книге «Заводной апельсин» он заставил своих героев — молодых английских бандюганов — изъясняться на странном жаргоне «надсате», состоящем, в основном, из русских слов. Багодаря знаменитой экранизации Стэнли Кубрика , надсат вошел в моду и повлиял на творчество мноих кинематографистов и музыкантов.

Ну и конечно, феномен Russian gopniks обязан своим появлением исконно русским остроумию и самоиронии. Именно бессчетные ролики на Youtube с пародиями на гопников, их танцы, манеры, сленг и пищевые привычки сделали их образ вирусным в мировом интернете. Уже оттуда его переняли модельеры, музыканты, дизайнеры.

Интересно, что официальные проекты по продвижению позитивного имиджа страны зачастую оборачиваются разочарованием. Блестяще проведенная сочинская Олимпиада вызвала такое раздражение у западных «друзей и партнеров», что на всех следующих соревнованиях наших спортсменов нещадно гнобили, заставляя искупать успех 2014 года.

А вот сугубо неофициальные «гопники» проникли в интернет-подсознание Запад вирусным путем. Их никто не навязывал, их никто не отслеживал. В результате все западные иконы стиля пытаются подражать давно вымершим «люберам» и массово носят прикид, вышедший у нас из моды лет так десять-двадцать назад. Так парадоксально выглядит сегодня «мягкая сила» России.