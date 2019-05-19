Эстония ждет нападения России

Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту на западном направлении. Об этом заявил Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери

Такой вывод он сделал из-за того, что РФ усилила военную мощь в Западном военном округе, сформировав семь новых полков и разместив их менее чем в 50 км от государственной границы.

«Это свидетельствует о том, что вооруженные силы России готовятся к вооруженному конфликту в западном направлении», — приводит слова Луйка РБК.

Министр уверен, что РФ ждет ослабления НАТО в ближайшие годы. Луйк также заявил, что его беспокоит решение Совета Европы поддержать восстановление права голоса России в организации. Эстонский министр не исключил, что скоро на повестку может быть вынесен вопрос об отмене санкций Евросоюза в отношении России.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля посетила Москву с рабочим визитом и провела встречу с российским главой Владимиром Путиным . По словам эстонского лидера, с Москвой сложно вести разговор из-за разных ценностей двух стран, передает телеканал 360. Кальюлайд призналась, что точки соприкосновения так и не были найдены.

Совет Европы принял решение вернуть России право голоса и готовится к возвращению страны в качестве члена организации, пишет RT. РФ лишили права голоса после вхождения Крыма в состав государства в 2014 году. Полуостров присоединился к России по итогам референдума, на котором голосовали крымчане. Однако Совет Европы посчитал это аннексией.