Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бутина попросила о помощи в видеообращении 

Рамблер + ещё 5 31 минуту назад
Мария Бутина, приговоренная американским судом к 18 месяцам лишения свободы, обратилась из тюрьмы к россиянам с просьбой о финансовой поддержке, сообщает РЕН ТВ.
Бутина подала апелляцию на приговор американского суда
Сейчас она находится в транзитном пункте в Оклахоме (откуда будет отправлена в федеральную тюрьму), здесь есть интернет, поэтому она смогла записать и распространить свое обращение. В нем она поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение 10 месяцев.
"Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой, а как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию, и мы намерены бороться с несправедливостью, которая происходит со мной сейчас и со всеми российскими гражданами, потому что я — это всего-лишь отражение текущей действительности", — отметила Бутина.
Она пояснила, что информация о том, куда перечислять средства, есть на ее сайте, здесь, кстати, размещена информация о жертвователях и суммах, многие отправляют небольшие суммы — от 500 до 1.000 рублей.
Закончила Бутина видеообращение словами: "Русские не сдаются".
26 апреля американский суд приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения, задержали ее в США летом 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». В обвинении говорилось о намерении «использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику», «налаживать неофициальные контакты», «проникать в организации, действующие в политике США». Она уже провела в заключении 10 месяцев. 5 ноября 2019 года ее должны выпустить из тюрьмы и сразу депортировать на родину.
Комментарии116
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Западе отреагировали на «российский скандал» в Австрии11
Дерзкое ограбление. В Москве на дороге напали на Hyundai27
Правила были другие. Киркоров оценил выступление Лазарева93
Лазарев уличил жюри в предвзятом отношении к РФ371
Раскрыт «секрет» мятых брюк Порошенко
Видео
На Западе отреагировали на «российский скандал» в Австрии
В мире
Эстония ждет нападения России
В мире
Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского
В мире Украина
Пугачева купила племяннику квартиру в Москве
Шоу-бизнес
Нападение на Шварценеггера попало на видео
Шоу-бизнес
Стали известны подробности нападения на Шварценеггера
Шоу-бизнес
Почему Америка не снимет санкции
Политика Статьи
Эрдоган заявил об «очень хорошем предложении» Москвы
Армия
Зачем Лазареву голое селфи перед «Евровидением»
Шоу-бизнес Статьи
Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение