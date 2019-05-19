Бутина попросила о помощи в видеообращении

Мария Бутина, приговоренная американским судом к 18 месяцам лишения свободы, обратилась из тюрьмы к россиянам с просьбой о финансовой поддержке, сообщает РЕН ТВ

Сейчас она находится в транзитном пункте в Оклахоме (откуда будет отправлена в федеральную тюрьму), здесь есть интернет, поэтому она смогла записать и распространить свое обращение. В нем она поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение 10 месяцев.

"Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой, а как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию, и мы намерены бороться с несправедливостью, которая происходит со мной сейчас и со всеми российскими гражданами, потому что я — это всего-лишь отражение текущей действительности", — отметила Бутина.

Она пояснила, что информация о том, куда перечислять средства, есть на ее сайте, здесь, кстати, размещена информация о жертвователях и суммах, многие отправляют небольшие суммы — от 500 до 1.000 рублей.

Закончила Бутина видеообращение словами: "Русские не сдаются".

26 апреля американский суд приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения, задержали ее в США летом 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». В обвинении говорилось о намерении «использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику», «налаживать неофициальные контакты», «проникать в организации, действующие в политике США». Она уже провела в заключении 10 месяцев. 5 ноября 2019 года ее должны выпустить из тюрьмы и сразу депортировать на родину.