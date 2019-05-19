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Саакашвили запретил Зеленскому вступать переговоры с Москвой 

News.ru + ещё 2 54 минуты назад
Экс-президент Грузии и опальный украинский политик Михаил Саакашвили дал советы избранному главе Украины Владимиру Зеленскому о том, как ему лучше управлять страной.
Он призвал нового лидера забыть о двусторонних переговорах с Москвой и сконцентрироваться на борьбе с действующим президентом страны Петром Порошенко.
По мнению Саакашвили, Украина является «теневым» государством, в котором все важные решения принимаются «за кулисами». Он также предположил, что через несколько месяцев Порошенко попытается взять реванш у Зеленского за поражение на выборах.
То, что делал Порошенко, — это нашпиговывал везде своих людей. Например, сняли председателя Конституционного суда с за уши притянутым поводом для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека — всё это рассчитано на реванш через несколько месяцев, — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала «НАШ».
Он также заверил, что Зеленского может ожидать судьба «хуже Ющенко» (экс-президент Украины. — News.ru).
Кроме того, бывший политик посоветовал новоизбранному главе государства «не заигрывать с Москвой», так как Россия, по его мнению, «недоговороспособна».
В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ему запрещён въезд на территорию страны до 2021 года.
Ранее News.ru писал о том, что бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается вернуться на Украину, но пока не будет претендовать на какие-либо должности в госаппарате. По его словам, он планирует помогать новым властям Киева своими советами.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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