Саакашвили запретил Зеленскому вступать переговоры с Москвой

Он призвал нового лидера забыть о двусторонних переговорах с Москвой и сконцентрироваться на борьбе с действующим президентом страны Петром Порошенко

По мнению Саакашвили, Украина является «теневым» государством, в котором все важные решения принимаются «за кулисами». Он также предположил, что через несколько месяцев Порошенко попытается взять реванш у Зеленского за поражение на выборах.

То, что делал Порошенко, — это нашпиговывал везде своих людей. Например, сняли председателя Конституционного суда с за уши притянутым поводом для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека — всё это рассчитано на реванш через несколько месяцев, — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала «НАШ».

Он также заверил, что Зеленского может ожидать судьба «хуже Ющенко» (экс-президент Украины. — News.ru).

Кроме того, бывший политик посоветовал новоизбранному главе государства «не заигрывать с Москвой», так как Россия, по его мнению, «недоговороспособна».

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ему запрещён въезд на территорию страны до 2021 года.

Ранее News.ru писал о том, что бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается вернуться на Украину, но пока не будет претендовать на какие-либо должности в госаппарате. По его словам, он планирует помогать новым властям Киева своими советами.