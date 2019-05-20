Роухани заявил, что США восемь раз призывали Иран начать переговоры

"Я выступаю в поддержку переговоров и дипломатии, но я не считаю их правильными в нынешних условиях. Во время моего прошлогоднего визита в ООН, пять хорошо известных мировых лидеров обратились к нам с предложением посредничества в переговорах с президентом США. Их (США — ред.) госдеп также восемь раз обращался к нам с просьбами", — заявил Роухани.

Он добавил, что, несмотря на предложения США, "сегодня совсем не время для переговоров, а время для сопротивления и стойкости".

Ранее Трамп выразил уверенность, что Иран скоро захочет начать переговоры в ответ на "сильную" ближневосточную политику американской администрации.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что не намерен вести переговоры с США, добавив, что "возможности для переговоров нет".

Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.