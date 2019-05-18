Мужчина купил подлинник Пикассо за 300 $ 

Выгодную покупку совершил один из жителей Британии — мужчина случайно приобрел на барахолке подлинную картину Пикассо. Полотно обошлось его покупателю всего лишь в 300 долларов. И как выяснилось позднее, любитель изящного искусства стал обладателем предварительного наброска картины «Купальщица, сидящая на берегу моря», созданной в 1930 году. Оригинальное изображение основоположника кубизма сейчас хранится в Нью-Йоркском музее современного искусства. Пабло Пикассо является одним из самых «дорогих» художников современности. Так, одно из его произведений в 2015 году было продано за рекордную сумму в 179 миллионов долларов. А находку коллекционера эксперты оценивают без малого в миллион долларов.