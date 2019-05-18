Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Больше половины американцев считают, что арабские цифры, используемые во всем мире, не должны изучаться в школе, это следует из данных опроса, проведенного маркетинговой компанией Civic Science.
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Отмечается, что в ходе опроса респондентам не объясняли, что такое арабские цифры.
При этом 29% опрошенных высказались за изучение арабских цифр в школе, 15% затруднились ответить.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко обвинил Москву в истреблении крымских татар На Украине подсчитали убыль населения в 2019 году Володин напомнил Зеленскому знаменитое высказывание Путина
В мире , США , The Independent , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Евровидении»: Белоруссию отстранили от голосования176
Эстония в шоке из-за решения ПАСЕ по России9
В пригороде Баку загорелся ТЦ, есть пострадавшие
Мать финалиста «Голоса» прокомментировала скандальный ролик32
Пугающий доклад: европейцы готовы воевать друг с другом1
Видео
Нападение на Шварценеггера попало на видео
Шоу-бизнес
Почему Америка не снимет санкции
Политика Статьи
Зачем Лазареву голое селфи перед «Евровидением»
Шоу-бизнес Статьи
Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Армия Войска
Скандал на «Евровидении»: Белоруссию отстранили от голосования
СНГ В мире
Порошенко сделал заявление по Крыму
В мире Украина
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
В мире Украина
Видео с россиянкой. Вице-канцлер Австрии оправдался
В мире
Стали известны главные гости на инаугурации Зеленского
В мире Украина
Дело брошенной в поликлинике девочки получило продолжение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение