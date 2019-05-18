Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины американцев считают, что арабские цифры, используемые во всем мире, не должны изучаться в школе, это следует из данных опроса, проведенного маркетинговой компанией Civic Science.

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что в ходе опроса респондентам не объясняли, что такое арабские цифры.

При этом 29% опрошенных высказались за изучение арабских цифр в школе, 15% затруднились ответить.