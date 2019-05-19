Глава МИД Саудовской Аравии призвал запретить Ирану «сеять хаос»

МИД Саудовской Аравии потребовал от мирового сообщества занять жесткую позицию в отношении Ирана и запретить ему "сеять хаос".

"Мы требуем от международного сообщества занять жесткую позицию в отношении иранского режима, чтобы запретить ему сеять разрушения и хаос во всем мире… Иранский режим не содействует установлению безопасности и стабильности в регионе", — заявил саудовский министр иностранных дел Адиль аль-Джубейр, чьи слова приводит МИД в Twitter.

По словам аль-Джубейра, Иран может устранить опасность возникновения войны в регионе, соблюдая международное право, прекратив вмешиваться во внутренние дела других стран региона, поддерживать террористические группировки и развивать ракетную и ядерную программы.

Несколькими часами ранее саудовский король созвал на 30 мая экстренный арабский саммит на фоне обострения с Ираном.