МИД Саудовской Аравии потребовал от мирового сообщества занять жесткую позицию в отношении Ирана и запретить ему "сеять хаос".
"Мы требуем от международного сообщества занять жесткую позицию в отношении иранского режима, чтобы запретить ему сеять разрушения и хаос во всем мире… Иранский режим не содействует установлению безопасности и стабильности в регионе", — заявил саудовский министр иностранных дел Адиль аль-Джубейр, чьи слова приводит МИД в Twitter.
По словам аль-Джубейра, Иран может устранить опасность возникновения войны в регионе, соблюдая международное право, прекратив вмешиваться во внутренние дела других стран региона, поддерживать террористические группировки и развивать ракетную и ядерную программы.
Несколькими часами ранее саудовский король созвал на 30 мая экстренный арабский саммит на фоне обострения с Ираном.
Ранее сообщалось, что США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов". Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.