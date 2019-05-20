Вице-премьер Украины дал три совета Зеленскому 

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко дал три совета новому президенту Владимиру Зеленскому, в частности посоветовал ему не бояться украинского языка.
Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства. Выступая в Раде, он периодически переходил на русский язык.
"В день, когда избранный президент в зените славы, хочу пожелать ему три вещи: не искать новых "Харьковских соглашений" с Россией, не подписывать новых кабальных договоров с "Газпромом" и не бояться украинского языка. А наоборот, любить его и поддерживать", — написал Кириленко в свое микроблоге в Twitter.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры относительно транзита газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко 25 апреля сообщил, что украинская компания предложит "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год на примерный срок в 10 лет.