Вице-премьер Украины дал три совета Зеленскому

Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства. Выступая в Раде, он периодически переходил на русский язык.

"В день, когда избранный президент в зените славы, хочу пожелать ему три вещи: не искать новых "Харьковских соглашений" с Россией, не подписывать новых кабальных договоров с "Газпромом" и не бояться украинского языка. А наоборот, любить его и поддерживать", — написал Кириленко в свое микроблоге в Twitter.

В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.