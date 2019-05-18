В Италии призвали отменить санкции против России

По мнению партии «Лига», Россия является важным партнером и не может быть изолирована.

Итальянская партия «Лига» собирается убедить европейских коллег в бессмысленности изоляции России, заявил министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.

Он отметил, что Россия является важным партнером и не может быть изолирована, пишет РИА Новости.

«Мы постараемся убедить остальных в этом, чтобы в итоге все с нами согласились», — сказал представитель «Лиги».

«Лига» и ее глава, министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини, проводят в Милане масштабную манифестацию с участием лидеров популистских, правых и националистических партий стран Европы.