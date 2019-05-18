Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии призвали отменить санкции против России 

ТК «Звезда» + ещё 1 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению партии «Лига», Россия является важным партнером и не может быть изолирована.
Итальянская партия «Лига» собирается убедить европейских коллег в бессмысленности изоляции России, заявил министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.
Он отметил, что Россия является важным партнером и не может быть изолирована, пишет РИА Новости.
«Мы постараемся убедить остальных в этом, чтобы в итоге все с нами согласились», — сказал представитель «Лиги».
«Лига» и ее глава, министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини, проводят в Милане масштабную манифестацию с участием лидеров популистских, правых и националистических партий стран Европы.
ТК «Звезда»: последние новости
Уши мертвого осла вместо Крыма: Зеленскому ответили на слова о полуострове Администрацию президента начала покидать команда Порошенко СМИ: Юлия Скрипаль собралась сделать публичное заявление
В мире , Другое , Политика , РИА Новости , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны главные гости на инаугурации Зеленского70
Папа Римский сделал заявление1
Язвительный ролик финалиста «Голоса» взорвал Сеть198
Нападение на Шварценеггера попало на видео6
Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Видео
Нападение на Шварценеггера попало на видео
Шоу-бизнес
Почему Америка не снимет санкции
Политика Статьи
Зачем Лазареву голое селфи перед «Евровидением»
Шоу-бизнес Статьи
Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Армия Войска
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
В мире Украина
Видео с россиянкой. Вице-канцлер Австрии оправдался
В мире
Стали известны главные гости на инаугурации Зеленского
В мире Украина
Дело брошенной в поликлинике девочки получило продолжение
Происшествия
Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров
Происшествия
Язвительный ролик финалиста «Голоса» взорвал Сеть
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение