Папа Римский сделал заявление 

Папа Римский Франциск, пообщавшись с журналистами, призвал их быть сдержаннее, сообщает RT.
«Я призываю вас действовать согласно истине и справедливости, чтобы коммуникации действительно были инструментом для того, чтобы… ориентировать, а не дезориентировать, чтобы… идти с миром, а не сеять ненависть», — сказал он на встрече с представителями Ассоциации иностранной печати в Ватикане.
Речь шла также и тех, кто ведет аккаунты в соцсетях. Как отметил понтифик, быть более разборчивыми в том контенте, который публикуется, и не причинять боли другим людям.
«Во время, когда многие распространяют фейковые новости, смирение не позволяет тебе продавать испорченную пищу дезинформации… Смиренный журналист — это свободный журналист», — отметил он.