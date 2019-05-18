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Папа Римский сделал заявление 

Рамблер + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск, пообщавшись с журналистами, призвал их быть сдержаннее, сообщает RT.
«Я призываю вас действовать согласно истине и справедливости, чтобы коммуникации действительно были инструментом для того, чтобы… ориентировать, а не дезориентировать, чтобы… идти с миром, а не сеять ненависть», — сказал он на встрече с представителями Ассоциации иностранной печати в Ватикане.
Речь шла также и тех, кто ведет аккаунты в соцсетях. Как отметил понтифик, быть более разборчивыми в том контенте, который публикуется, и не причинять боли другим людям.
«Во время, когда многие распространяют фейковые новости, смирение не позволяет тебе продавать испорченную пищу дезинформации… Смиренный журналист — это свободный журналист», — отметил он.
В мире , ФРАНЦИСК
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