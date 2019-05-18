Папа Римский сделал заявление

«Я призываю вас действовать согласно истине и справедливости, чтобы коммуникации действительно были инструментом для того, чтобы… ориентировать, а не дезориентировать, чтобы… идти с миром, а не сеять ненависть», — сказал он на встрече с представителями Ассоциации иностранной печати в Ватикане.

Речь шла также и тех, кто ведет аккаунты в соцсетях. Как отметил понтифик, быть более разборчивыми в том контенте, который публикуется, и не причинять боли другим людям.