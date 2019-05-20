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Зеленский вступил в должность президента Украины 

Р-Спорт + ещё 41 34 минуты назад
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Зеленский принес присягу, положив руку на конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие. Приводила его к присяге глава Конституционного суда.
Новый президент произнес следующий текст присяги: "Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".
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Новый президент подписал текст присяги и передал его главе Конституционного суда, которая и объявила о вступлении Зеленского в должность президента Украины.
После этого он получил официальные символы власти главы государства — знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости
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