Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность

Старт мероприятия в Верховной раде был запланирован на 10:00, однако стартовал на 10 минут позже, так как в 10:00 Зеленский лишь вошел в здание парламента.

Туда новый глава государства пришел пешком от своего дома в Мариинском парке в Киеве. Также Зеленский задержался у здания Рады, чтобы поговорить с встречавшими его людьми и сделать с ними селфи.

После открытия торжественного заседания парламента глава украинского Центризбиркома Татьяна Слипачук огласила результаты выборов президента, после чего глава Конституционного суда Наталья Шаптала приняла присягу Зеленского, который затем скрепил ее подписью, получил гербовую печать, цепь и удостоверение президента и стал главой Украины официально.

В ходе последовавшей инаугурационной речи Зеленский призвал всех украинцев на планете вернуться на родину, своим первым «заданием» назвал прекращение огня в Донбассе, а Крым — украинской землей, после чего объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.