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Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна 

ТАСС + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий
"Суд постановил изменить меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна на освобождение под личное поручительство Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна", — заявил судья Давид Григорян.
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В мире , Давид Григорян , Бако Саакян , Аркадий Гукасян , Роберт Кочарян , ИТАР-ТАСС , Армения , Ереван
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