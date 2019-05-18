Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна 

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий
"Суд постановил изменить меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна на освобождение под личное поручительство Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна", — заявил судья Давид Григорян.